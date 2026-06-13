Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провёл встречу с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Беном Блэком. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X Джаббаров.

В ходе переговоров стороны обсудили потенциальные инвестиционные проекты в рамках Азербайджанско-американской Хартии стратегического партнёрства, а также возможности реализации инициатив в формате Экономического диалога.

Особое внимание было уделено инвестиционным приоритетам Азербайджана и расширению взаимодействия с финансовыми институтами США.

Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем углублении экономического сотрудничества и развитии новых совместных проектов.