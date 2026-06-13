В Турции на реализацию проектов в сфере искусственного интеллекта будет направлено не менее 10 млрд долларов инвестиций.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии презентации плана действий по развитию ИИ в Стамбуле.

По его словам, планируется мобилизовать не менее 10 млрд долларов частных инвестиций для развития инфраструктуры центров обработки данных, облачных технологий и технологий искусственного интеллекта. Кроме того, на проекты в сфере ИИ будет направляться не менее 2% средств государственных инвестиционных программ.

Эрдоган отметил, что к 2030 году установленная мощность центров обработки данных в стране должна быть увеличена как минимум до 1 ГВт.

Также, согласно озвученным планам, в Турции предполагается подготовить 10 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта и около 100 тысяч специалистов по его практическому применению.