В Азербайджане гражданские аэропорты, находящиеся в государственной собственности, могут быть переданы в управление частным партнерам.

Президент Ильхам Алиев утвердил новые правила управления аэропортами, согласно которым такие объекты могут передаваться в управление частным партнерам.

Передача может осуществляться как в рамках Гражданского кодекса, так и с использованием механизмов государственно-частного партнерства в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в документе отмечается, что финансирование строительства и реконструкции аэропортов может осуществляться за счет средств государственного бюджета, оператора аэропорта, кредитов и грантов, а также пожертвований физических и юридических лиц и иных источников, предусмотренных законодательством.