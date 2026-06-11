Португальский специалист Жозе Моуринью назначен главным тренером мадридского «Реала», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение с португальским специалистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

К исполнению обязанностей главного тренера «Реала» Моуринью приступит 13 июля, когда команда начнет подготовку к новому сезону. На этом посту он сменит Альваро Арбелоа.

Ранее Моуринью уже возглавлял мадридский клуб — с 2010 по 2013 год. За этот период «Реал» под его руководством стал чемпионом Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

За годы карьеры португальский тренер добился успехов во главе «Порту», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Ромы».

Последним местом работы Моуринью на данный момент является португальская «Бенфика».