Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что меморандум о взаимопонимании с США близок к завершению.

«Исламабадский меморандум о взаимопонимании как никогда близок к завершению. До его окончательного утверждения СМИ следует воздержаться от спекуляций относительно его содержания. В соответствии с нашим ответственным и прозрачным подходом, все подробности будут обнародованы в надлежащее время», — написал глава иранской дипломатии в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг публикации о якобы согласованных условиях соглашения с Ираном, назвав их ложными и обвинив Тегеран в утечке информации.