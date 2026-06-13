Министр энергетики Болгарии Ива Петрова обсудила с послом Азербайджана в Софии Эльмаром Мамедовым потенциал увеличения поставок природного газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Болгарию и регион.

Об этом сообщает Министерство энергетики Болгарии.

Стороны также обсудили развитие зеленых энергетических коридоров из Каспийского региона в Европу и инвестиционные возможности Азербайджана в Болгарию. В министерстве также напомнили, что со дня установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 34 года, и за это время энергетика стала одной из важных отраслей успешного сотрудничества.

«Зеленый энергетический коридор — это проект, инициированный в 2024 году президентами Руменом Радевым и Ильхамом Алиевым. Он расширит возможности для передачи и торговли возобновляемой электроэнергией между регионами. Во время Третьей министерской встречи, проведенной 22 мая 2026 года в Стамбуле, было также обсуждено ускоренное подписание Межправительственного соглашения о его реализации между министерствами энергетики Болгарии, Азербайджана, Турции и Грузии», — говорится в информации.