Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 18–22° тепла, днём — 27–32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днём – 50-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18–22° тепла, днём — 29–34° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днём – 18-23° тепла, в некоторых местах 25-30° тепла.