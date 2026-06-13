Вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times.

«Эта вспышка возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения», — заявил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики. Он отметил, что, хотя врачи и ученые знают, как реагировать на подобные ЧС, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, стали более шаткими, чем за последние несколько лет.

«Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению, которое возникло после COVD-19. Если когда-либо и было время для достижения успеха в области глобального здравоохранения, то это время настало», — добавил он.

Отметим, что в этом году США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом в размере $260 млн. В то же время многие европейские страны сокращают объем помощи.