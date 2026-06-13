Крупнейшие сети автозаправочных станций в Москве начали ограничивать продажу топлива, сообщают российские СМИ.

По данным действуют лимиты до 20 литров на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо. Сообщается, что ограничения были введены 12 июня и вскоре распространились на заправки компании в Санкт-Петербурге.

На АЗС «Роснефти» в Москве установлен общий лимит — до 90 литров топлива на один автомобиль или канистру, а на станциях «Лукойла» продажа ограничена 100 литрами на один чек.

Ранее, 2 июня, ограничения на реализацию топлива ввела сеть ОРТК, работающая в Московской области и Новой Москве. В компаниях при этом заявляли, что единых ограничений нет, однако они могут вводиться на отдельных заправках в зависимости от ситуации.

Российские СМИ также отмечают, что в конце мая независимые сети АЗС сообщали о проблемах с пополнением запасов топлива. На этом фоне сообщалось о сокращении переработки на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, ранее жители ряда российских регионов, включая Белгородскую и Рязанскую области, Краснодарский край, сообщали о перебоях с поставками бензина и дизеля.