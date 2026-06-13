Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане членом Постоянного комитета Центрального комитета Камбоджийской народной партии, заместителем председателя Сената Камбоджи Тхун Ватханой.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, стороны отметили, что, несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Камбоджа поддерживают дружественные отношения, а существующий политический диалог создает возможности для расширения сотрудничества в различных сферах.

На встрече была подчеркнута взаимная поддержка двух стран в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций. Также отмечена роль парламентов в развитии двусторонних связей.

Гафарова напомнила о своем официальном визите в Камбоджу и подчеркнула значение меморандума о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Национальной ассамблеей Камбоджи. Она также отметила важность взаимодействия в международных парламентских структурах.

Ватхана заявил, что Камбоджа придает большое значение отношениям с Азербайджаном, в том числе по парламентской линии, и подчеркнул роль взаимных визитов и групп дружбы.

Стороны также обсудили участие в международной конференции «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе», которая пройдет в Шуше, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.