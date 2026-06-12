Ряд французских СМИ распространяет материалы о криминальном инциденте во Франции в одностороннем и тенденциозном ключе, искажая восприятие событий и нанося ущерб международному имиджу Азербайджана, заявили в Агентстве по развитию медиа (MEDİA), сообщает АЗЕРТАДЖ.

В MEDİA заявили, что использование классических манипулятивных методов как до, так и после рассмотрения обычного уголовного дела, а также нагнетание ажиотажа вокруг судебного процесса с помощью театрализованных эффектов свидетельствуют о том, что происходящее носит признаки политически мотивированного заказа.

«Неудачные попытки некоторых французских медиа политизировать уголовный инцидент в предвзятой форме и упомянуть имена некоторых официальных лиц Азербайджанского государства являются составной частью систематической кампании по очернению нашей страны. Нет сомнений в том, что за особой «чувствительностью», проявляемой к данной теме такими медиаорганизациями, как Revue21, TV5 Monde, Le Figaro и Le Monde, которые специализируются на кампаниях «черного пиара» против Азербайджана и известны своей близостью к государственным кругам Франции, стоят коварные амбиции сил, испытывающих опасения в связи с растущим международным авторитетом нашей страны», – говорится в заявлении.

В MEDİA заявили, что упомянутые СМИ, сознательно и грубо нарушая общепринятые международные стандарты журналистской этики, в очередной раз подтверждают свою роль инструмента заказной политической кампании.

«Мы расцениваем кампанию по очернению Азербайджана, начатую некоторыми французскими СМИ на основе манипулируемой информации, как элемент целенаправленной пропаганды и решительно осуждаем подобные действия, несовместимые с принципами профессиональных медиа», – говорится в заявлении.