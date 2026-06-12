Россия готова в конструктивном ключе пересмотреть подходы к отношениям с Арменией с учетом новых реалий. Об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил в ходе приема по случаю Дня России.

Он отметил, что геополитическая турбулентность напрямую затрагивает Южный Кавказ, и подчеркнул, что Россия намерена вносить конструктивный вклад в обеспечение стабильности, экономического развития и транспортной взаимосвязанности стран региона.

Посол выразил уверенность, что в этом направлении интересы России «полностью совпадают с национальными интересами Армении».

Копыркин также заявил, что российско-армянское межгосударственное сотрудничество сегодня опирается «на устойчивый и взаимоуважительный политический диалог на высшем и высоком уровнях, межправительственные, межпарламентские и межведомственные форматы, межрегиональные контакты и солидную договорно-правовую базу».

«Вместе с тем очевидно, что наши отношения подошли к этапу переосмысления и адаптации к меняющимся глобальным и региональным реалиям. Москва полностью готова вести такую совместную работу в конструктивном взаимовыгодном ключе на базе имеющихся двусторонних механизмов», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда не ставила и не ставит под сомнение неоспоримое право Армении на суверенную внешнюю политику. В Москве рассчитывают на то, что взаимодействие Еревана с другими партнерами не нанесет ущерба армяно-российским связям и не будет направлено против РФ.