Во время недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван он и премьер-министр Армении Никол Пашинян позволили себе несколько непринуждённых эпизодов: Макрон исполнил «La Bohème» — классическую песню Шарля Азнавура, воспевающую парижскую уличную жизнь, в то время как Пашинян аккомпанировал ему на ударных. Лидеры прогуливались по армянской столице, Макрон совершал пробежки по её улицам и остановился в отеле Marriott — все эти жесты были призваны подчеркнуть «особые отношения двух сестёр», как Ереван и Париж называют друг друга.

Однако никто не упомянул одну деталь: отель, в котором разместилась французская делегация, возведён на руинах разрушенной мусульманской средневековой крепости — дворца Иреванского хана, или дворца Сардара.

В 1504 году сефевидский шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу-хану построить на этой территории крепость. Она была возведена за семь лет на скалистом берегу в юго-восточной части реки Занги и названа в честь Ревангулу-хана — Реван, а позже — Иреван. В октябре 1827 года Эриванская крепость была взята российскими войсками под командованием генерала Паскевича, а Иреванское ханство присоединено к Российской империи. Крепость не была разрушена вплоть до образования на этой территории Армянской ССР. После этого началось планомерное разрушение крепости, от которой в настоящее время не осталось следов.

Именно в этом заключается суть нового видеоролика канала VMedia, озаглавленного «How Urbicide Shaped Yerevan: The History Macron Missed» («Как урбицид сформировал лицо Еревана: история, которую Макрон упустил»). Визит Макрона используется как призма для рассмотрения того, что скрыто у всех на виду, — практически полного уничтожения места, которое художники, военные и путешественники некогда описывали как восточное чудо.

Контраст, который проводится в видеоролике, производит тихое, но сокрушительное впечатление. Монмартр с его ветряными мельницами и булыжными мостовыми выглядит практически так же, как на полотнах Ренуара. Иреванский эквивалент — крепость, ханский дворец, знаменитый своим хрустальным залом и витражными интерьерами, а также мечети — был планомерно снесён, преимущественно в 1960-е годы. Сложившаяся ситуация выглядит почти абсурдной: пока в Париже записывалась песня «La Bohème» — своеобразное признание в любви уличной жизни и городской памяти, — старый город Иреван предавался забвению и разрушению.

В видеоролике собраны примечательные первоисточники: картины XIX века кисти Франца Рубо и князя Григория Гагарина, ранние фотографии дворцовых интерьеров, военные литографии. Это не просто иллюстрации — это свидетельства. Бросается в глаза одна особенно показательная деталь: на месте дворца Сардара, который некогда называли самым красивым зданием на всём Востоке, сегодня размещается коньячный завод.

VMedia не сгущает краски и не прибегает к сенсационности в подаче материала. Пожалуй, именно сдержанность подачи придаёт материалу особую силу. Канал освещает вопросы истории и политики на Кавказе, и это видео — одна из его наиболее амбициозных работ: отчасти архитектурная элегия, отчасти приглашение взглянуть на новейшую историю региона через призму прошлого.