Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» во время матча открытия чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Об этом сообщает онлайн-издание Ole.

По данным источника, пострадавшим оказался гражданин Германии, ему было 81 год.

Предварительно, болельщик перенёс инфаркт. Медики оперативно оказали помощь и доставили болельщика в Национальный институт кардиологии, однако спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть.

Матч открытия турнира завершился победой сборной Мексики со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года продлится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира участие принимают 48 национальных сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяевами мирового первенства стали США, Канада и Мексика.