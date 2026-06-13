Азербайджан продолжает работу по возвращению своих граждан из Сирии. Очередная группа из 23 граждан Азербайджана, репатриированных на родину, размещена в специализированном социальном учреждении Социального агентства услуг.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, среди возвращенных азербайджанцев — 7 женщин и 16 детей.

Репатриированным оказана первичная медицинская помощь, а также социально-психологическая поддержка. После завершения реабилитационного процесса они будут направлены к местам постоянного проживания.

В ведомстве отметили, что за последние годы Социальное агентство услуг привлекло к программам социальной реабилитации уже более 600 азербайджанцев, репатриированных из зон конфликта в Сирии.

Работа по возвращению азербайджанских граждан на родину и их последующей интеграции в общество продолжается.