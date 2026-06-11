В Азербайджане впервые состоится Республиканская спортивная олимпиада школьников. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования. Олимпиада организована совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке компании Baku City Circuit и профильных спортивных федераций.

Цель проекта — развитие спорта среди школьников, популяризация здорового образа жизни, повышение уровня физической подготовки и выявление талантливых молодых спортсменов.

Участники будут соревноваться в 12 видах спорта, включая тяжелую и легкую атлетику, бадминтон, баскетбол, бокс, дзюдо, греко-римскую и вольную борьбу, художественную гимнастику, настольный теннис, тхэквондо и велоспорт.

Ожидается, что в олимпиаде примут участие более 2 тысяч школьников из 59 городов и районов страны. Среди участников — воспитанники детско-юношеских спортивных школ, действующих при Министерстве науки и образования, Министерстве молодежи и спорта, а также в Нахчыванской Автономной Республике.

Торжественная церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников пройдет 20 июня в Baku Crystal Hall. Соревнования продлятся с 21 по 26 июня.