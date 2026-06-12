Израиль предпринимает активные усилия для срыва подписания меморандума об урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«У этого соглашения есть противники, и во главе которых стоит сионистский режим (Израиль). Подробности о попытках сионистского режима сорвать соглашение я расскажу позже. Если начнем сейчас вдаваться в подробности, то это приведет к напряженности и поставит под угрозу подписание соглашения», – сказал Арагчи в эфире иранского государственного телевидения.

Он также заявил, что в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном США берут на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Тегерана и не нарушать его суверенитет. «На полностью равных условиях», – добавил иранский дипломат.

По его словам, соглашение также будет предусматривать прекращение агрессии Израиля против Ливана. «Мы не оставим Ливан в одиночестве», – отметил Арагчи.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что нарушение положений первоначального меморандума о взаимопонимании с США приведет к срыву финального соглашения, которое затрагивает в том числе ядерную тему. Он подтвердил, что переговоры с США будут разделены на два этапа, а вопросы иранской ядерной программы и снятия санкций будут рассматриваться только на второй стадии, на которую отводится 60 дней после подписания меморандума.

Кроме того, глава иранской дипломатии сообщил, что Иран и Оман в ближайшее время опубликуют совместное заявление по вопросу будущего регулирования Ормузского пролива.