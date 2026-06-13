Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на его офис.

Согласно распространенной информации, 4 и 5 июля церемонии прощания состоятся в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. 6 июля по иранской столице пройдет траурная процессия, 7 июля аналогичные мероприятия запланированы в городе Кум.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в Мешхеде.

Напомним, бывший верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану.