Танкер был поражён «неизвестным снарядом» в районе носовой части судна в шести морских милях (около 11 км) к востоку от побережья Омана. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передаёт Al Jazeera.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, отмечается, что экипаж судна не пострадал, а экологических последствий инцидента не зафиксировано.

Танкер продолжает движение в направлении следующего порта. В настоящее время компетентные органы проводят расследование.

UKMTO также рекомендовало судам соблюдать повышенную осторожность при прохождении данного района и сообщать о любых подозрительных действиях