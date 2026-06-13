В Бакинском метрополитене ведутся взаимные обсуждения по вопросу внедрения системы оплаты на основе технологии распознавания лица. Окончательные решения по проекту будут доведены до общественности по мере их принятия.

Как сообщили Minval в компании AzInTelecom, биометрические решения, реализуемые в рамках экосистемы SİMA, рассматриваются для применения в различных сферах обслуживания. В сотрудничестве с профильными государственными структурами изучаются технологические возможности, направленные на повышение удобства для пользователей.

Отмечается, что сервис SİMA Pay, позволяющий осуществлять оплату с помощью технологии распознавания лица, уже применяется на железнодорожном транспорте в Азербайджане. Это обеспечивает пассажирам быстрый и удобный способ безналичной оплаты на основе биометрической идентификации.

Также подчеркивается, что возможность внедрения аналогичных инновационных решений в других видах общественного транспорта находится на стадии оценки и проработки.