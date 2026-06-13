Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перечислил причины поражения своей партии ФИДЕС на парламентских выборах, прошедших в апреле 2026 года. Об этом он заявил на партийном съезде в Будапеште, сообщает 24.hu.

По словам Орбана, одной из ключевых ошибок стало неэффективное избирательное послание и неверная оценка электоральной ситуации. Партия, по его признанию, до последнего рассчитывала на победу, игнорируя усиление позиций соперников.

Среди других причин он назвал ошибочные прогнозы по явке, а также чрезмерную уверенность в эффективности традиционных методов агитации, которые, как выяснилось, уступили цифровым стратегиям оппозиционной партии «Тиса», активно использовавшей соцсети и прямые трансляции.

Орбан также отметил слабую реакцию ФИДЕС на обвинения в коррупции и разжигании ненависти, а также «катастрофическое поражение» партии в цифровой среде и снижение поддержки среди молодёжи.

Отдельно он заявил о влиянии алгоритмов социальных сетей, которые, по его мнению, способствовали распространению контента в пользу смены правительства.

Среди внешнеполитических факторов Орбан назвал украинский конфликт и санкции ЕС, которые, по его словам, негативно сказались на экономике страны и нивелировали правительственные социальные программы.

По итогам выборов партия «Тиса» получила конституционное большинство в парламенте, а лидер политсилы Петер Мадьяр был избран премьер-министром.