Меморандум между США и Ираном может быть подписан в ближайшие дни, однако это не произойдёт уже завтра. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщают СМИ.

По его словам, точные сроки подписания пока не определены.

«Это не произойдёт завтра, однако нельзя исключать возможность подписания в ближайшие дни», — отметил Багаи.

Он подчеркнул, что из-за неопределённости позиции Вашингтона необходимо с осторожностью подходить к любым заявлениям о ходе процесса.

«Учитывая колеблющееся поведение другой стороны, следует быть осторожными в любых комментариях по этому процессу», — добавил представитель МИД Ирана.

Багаи также прокомментировал позиции США по ряду региональных вопросов, заявив, что разногласия с Вашингтоном не создают проблем для Тегерана.

«Несогласие США по некоторым вопросам не является для нас проблемой. Мы должны действовать исходя из собственных интересов и в рамках международного права», — отметил он.