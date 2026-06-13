Меморандум о мире между США и Ираном может быть подписан 14 июня в Женеве, Швейцария.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что документ подпишут вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Согласно проекту меморандума, США разблокируют замороженные иранские активы и отменят санкции, введенные в отношении нефтяного сектора. Взамен Иран должен обеспечить открытость Ормузского пролива.

Также ожидается, что стороны проведут отдельные переговоры по ядерной программе Ирана в течение следующих 60 дней.

Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение следующих нескольких дней.