Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 июня провел встречу с премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра Уналом Устелем.

Как сообщает Кабинет министров, стороны обсудили динамику высокоуровневых контактов между Азербайджаном и Северным Кипром, а также развитие межпарламентских связей.

Отмечена значимость проведения в Баку Дней культуры Северного Кипра как продолжения расширяющегося сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Стороны также подчеркнули успешное развитие взаимодействия в рамках Организации тюркских государств, включая активное участие Северного Кипра в статусе наблюдателя, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях.