Органы по конкуренции стран-членов Организации тюркских государств начнут совместную работу в сфере финтеха и платежных систем.

Об этом корреспонденту в Шуше рассказал заместитель генсека ОТГ Мерей Мукажан в кулуарах III заседания руководителей органов по конкуренции стран ОТГ и Форума по конкуренции, передает Report .

По его словам, действующие в рамках организации рабочие группы расширят деятельность по новым приоритетным направлениям.

«Год назад рабочая группа по вопросам сельского хозяйства завершила свою работу и подготовила необходимые документы. Сейчас мы намерены сосредоточиться на исследовании финтеха и платежных систем — одного из ключевых направлений современного этапа развития. Полученные результаты будут представлены общественности в следующем году в Казахстане», — отметил он.

М. Мукажан также подчеркнул, что опыт Турции в области конкурентной политики может быть полезен другим государствам-членам ОТГ.

По его словам, многие страны организации получили независимость сравнительно недавно и находятся на разных этапах развития системы конкурентной политики.

«Турция обладает более широким опытом в этой сфере, который представляет интерес для Азербайджана и государств Центральной Азии. Эти вопросы подробно обсуждались и на сегодняшней встрече. Главная цель — обеспечить совместное развитие всех стран-участниц», — добавил он.