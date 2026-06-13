13 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Беном Блэком, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития многопланового сотрудничества между Азербайджаном и США, включая энергетический сектор, транспортно-транзитные коридоры, высокие технологии и инвестиционные возможности. Особое внимание было уделено стратегической роли Азербайджана как ключевого звена между Европой и Центральной Азией, а также вопросам энергетической безопасности, развитию портовой и логистической инфраструктуры и региональным транспортным проектам.

Стороны подчеркнули важность Вашингтонского саммита, состоявшегося в 2025 году, который придал дополнительный импульс двусторонним отношениям и создал основу для расширения сотрудничества по новым направлениям. В этом контексте была отмечена значимость подписания Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и США.

Отдельно обсуждалась реализация региональных транспортных инициатив, включая проект TRIPP, который предусматривает обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.