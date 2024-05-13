Назначение Белоусова министром обороны России – «очень плохие новости» для Украины

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Назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ – «очень плохие новости» для Украины. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ.

По его мнению, теперь «все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства».

Кущ считает, что Белоусов сыграл роль «в создании модели роста экономики РФ, глубоким структурным трансформациям и адаптации к санкциям».

«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», – подчеркнул он.