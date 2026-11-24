В Азербайджане допризывная подготовка молодежи будет преподаваться в образовательных учреждениях как предмет государственного значения. Программа предусматривает не только военную подготовку, но и обучение работе с беспилотниками, современным вооружением и технологиями искусственного интеллекта.

Соответствующее положение утверждено Кабинетом министров Азербайджана.

Занятия будут включать теоретическую и практическую части и проводиться совместно для юношей и девушек.

Согласно документу, главными задачами подготовки станут формирование патриотического сознания, национального самосознания и ответственности за защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

Молодежь будет изучать основы национальной обороны, современные военно-технические средства, беспилотные летательные аппараты, системы электронной защиты, кибербезопасность и информационную безопасность. Программа также включает гражданскую оборону, действия при чрезвычайных ситуациях, оказание первой медицинской помощи и укрепление психологической устойчивости.

Занятия будут проводиться руководителями допризывной подготовки в образовательных учреждениях. Новый документ заменяет прежнее положение о начальной военной подготовке молодежи.