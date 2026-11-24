Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил тревогу из-за атаки на ливийский порт Бенгази, ответственность за которую взяла на себя Украина, опасаясь, что конфликт может перекинуться на Северную Африку. Об этом министр транспорта и инфраструктуры Италии заявил журналистам на полях мероприятия в Сенате.

«Вчера я указал послу Украины, что вызывает тревогу и беспокойство тот факт, что всего в нескольких километрах от итальянского побережья происходят акты войны, и я думаю, что все должны быть обеспокоены, поскольку мы пытаемся поддержать сложный мирный процесс в Ливии», – сказал Сальвини.

При этом Сальвини выразил недовольство тем, что на фоне эскалации, о которой говорит президент Украине Владимир Зеленский, от Италии продолжают требовать дополнительной помощи украинской стороне.

По мнению итальянского вице-премьера, боевые действия не должны распространяться на другие регионы, в том числе на Северную Африку.

«Это может стать бомбой, которая взорвется у наших дверей», – предупредил Сальвини.

22 ноября украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. В результате сгорел и затонул российский корвет «Меркурий». Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил действия Украины, взявшей на себя ответственность за атаку, как равносильные объявлению войны ливийскому государству.