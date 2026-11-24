Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку. Об этом сообщает АзерТАдж.

На Аллее почетного захоронения глава МИД Грузии почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Затем Бочоришвили посетила Аллею шехидов, где почтила память погибших в борьбе за свободу и независимость Азербайджана и возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».