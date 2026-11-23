Переговоры в Берлине стали важным этапом в поиске путей завершения российско-украинской войны. Киев рассчитывает на расширение переговорного формата за счет европейских стран, обсуждение гарантий безопасности и постепенное достижение договоренностей по отдельным направлениям. Однако территориальный вопрос, позиция Москвы относительно иностранного военного присутствия в Украине и заявления Владимира Путина после атак на Крымский мост по-прежнему создают серьезные препятствия на пути к миру.

О том, какие результаты принес берлинский раунд переговоров, насколько реалистично участие Европы в дальнейшем диалоге с Россией и есть ли перспективы частичных договоренностей, Minval Politika поговорил с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренко.

По словам парламентария, главная задача Киева сегодня заключается не просто в том, чтобы избежать неблагоприятного развития событий, а в том, чтобы добиться окончания войны. В этом смысле берлинские переговоры он рассматривает как важный, хотя и промежуточный этап мирного процесса.

«Наша цель — не просто избежать плохих сценариев, а закончить войну. Берлин — важный, но промежуточный шаг. Украина получила необходимую поддержку, а Россия, по словам Кушнера, согласилась на многосторонний формат с европейцами. Мирный трек набирает ход, и это хорошо», — заявил Гончаренко.

Отдельное значение, по мнению депутата, имеет перспектива перехода к четырехстороннему формату переговоров с участием Украины, России, США и европейских государств. Он считает такую конструкцию вполне реалистичной, ссылаясь на заявления американской стороны о готовности Москвы обсуждать участие европейцев. Более того, как отметил парламентарий, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что первая встреча в таком формате может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Гончаренко убежден, что присутствие Европы за столом переговоров принципиально необходимо, поскольку именно европейские страны располагают значительной частью инструментов, которые могут стать основой будущих договоренностей.

«Формат реалистичен. Возвращаемся к словам Кушнера о том, что Путин согласился на переговоры с участием европейцев. По заявлению Мерца, первая встреча может пройти в ОАЭ. Европа должна быть за столом, потому что гарантии, санкции, замороженные активы и восстановление — во многом европейские ресурсы», — подчеркнул он.

При этом одним из наиболее сложных вопросов остается территориальный. Москва продолжает настаивать на своих требованиях относительно Донбасса, тогда как Киев не готов принимать предлагаемые Россией условия. Тем не менее Гончаренко считает, что пространство для компромисса существует. Однако, по его убеждению, переговоры не следует начинать именно с территориальных разногласий: концентрация исключительно на Донбассе фактически блокирует продвижение по другим направлениям, в то время как война продолжается и люди гибнут.

«Пространство для компромисса есть, но только если не начинать с Донбасса: пока все упирается в него, буксует остальное, а люди продолжают погибать. Поэтому в моем мирном плане Донбасс — последний шаг», — пояснил депутат.

Вместо этого он предлагает двигаться поэтапно, добиваясь конкретных договоренностей в тех сферах, где достижение соглашений представляется более реалистичным. Речь идет о безопасности на море, энергетическом перемирии, прекращении ударов в воздушном пространстве и обмене пленными. При этом каждое направление, по его замыслу, должно иметь отдельного гаранта и установленные сроки реализации.

«Сначала — договоренности по морю, энергетике, небу, пленным, каждая со своим гарантом и сроком. Так это уже сработало в Олешках. Тысяча маленьких договоренностей приведет к большому миру», — считает Гончаренко.

Не менее сложным остается вопрос будущих гарантий безопасности Украины. В Берлине обсуждались в том числе варианты международного присутствия, включая размещение иностранных сил. Москва категорически выступает против подобного сценария, что потенциально может стать одним из препятствий для заключения мирного соглашения.

Однако Гончаренко предлагает разделять саму необходимость гарантий безопасности и конкретный механизм их обеспечения. Он обращает внимание на слова Кушнера о том, что Россия якобы считает приемлемыми гарантии по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, но при этом возражает против размещения иностранных войск на украинской территории.

«Возвращаемся к фактам: по словам Кушнера, Россия считает приемлемыми гарантии по аналогии со статьей 5 НАТО, но против иностранных войск. Значит, вопрос не в том, нужны ли гарантии, а в том, кто их обеспечивает», — отметил парламентарий.

Свою позицию он объясняет необходимостью найти таких гарантов, чьи интересы и возможности позволят обеспечить выполнение договоренностей и чьи решения будут приниматься во внимание как Киевом, так и Москвой. При этом важнейшим элементом системы безопасности Украины, по его мнению, должна оставаться собственная армия, получающая поддержку европейских партнеров.

«Мой ответ — гаранты по интересам, к которым прислушиваются и Киев, и Москва, плюс сильная армия при поддержке ЕС. А формат международного присутствия — предмет переговоров, а не повод их останавливать», — заявил Гончаренко.

Отдельно депутат прокомментировал ситуацию вокруг Крымского моста, которая вновь обострила дискуссию о возможных ответных действиях Москвы. Владимир Путин заявил, что мост уже давно не используется для переброски военной техники, а также пригрозил более болезненным ответом на украинские атаки.

Оценивая значение произошедшего, Гончаренко предлагает смотреть на ситуацию прежде всего через ее политический контекст. По его мнению, уязвимость инфраструктурных объектов с обеих сторон может стать основанием для взаимного отказа от ударов по мостам.

«Для меня главное в этих ударах — политический смысл, а это — остановить удары по мостам. Россия бьет по нашим мостам, а теперь она видит, что и ее мосты уязвимы», — сказал собеседник.

Вместе с тем украинский депутат призывает не переоценивать значение угроз Кремля, но и не относиться к ним легкомысленно. По его словам, нынешняя ситуация создает возможность для формирования отдельного переговорного направления, в рамках которого стороны могли бы взять на себя обязательства не атаковать мостовую инфраструктуру.

«К угрозам ответного удара надо относиться трезво: ни эйфории, ни паники. Сейчас у обеих сторон появился общий интерес не бить по мостам друг друга, и это можно оформить треком «мост за мост» с Китаем в роли гаранта», — предложил Гончаренко.

Заявления Путина об отказе от обсуждения прекращения огня по отдельным направлениям после атак на Крымский мост также вызывают вопросы относительно перспектив берлинских инициатив. В частности, речь идет о возможных договоренностях по энергетике и безопасности судоходства в Черном море. Однако Гончаренко не считает, что произошедшее должно автоматически закрыть эти переговорные треки.

Он обращает внимание на то, что украинская сторона на предыдущих переговорах предлагала полное прекращение огня, но Москва не поддержала эту инициативу. При этом сам российский президент сообщил, что Совет безопасности обсуждал возможность прекращения огня по отдельным направлениям. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что подобные варианты все еще могут оставаться предметом обсуждения.

«Мост — не причина, а повод: на последних переговорах Украина предлагала полное прекращение огня, и Россия не согласилась. При этом Путин сам сказал, что Совбез обсуждал прекращение огня по отдельным направлениям, значит, частичные договоренности на столе», — подчеркнул он.

Гончаренко считает, что переговоры по энергетике, Черному морю и мостовой инфраструктуре необходимо вести параллельно, не позволяя кризису на одном направлении блокировать продвижение по остальным. Такой подход, по его мнению, позволит сохранить возможности для диалога даже в условиях серьезных политических и военных противоречий.

Депутат подчеркнул, что для Украины принципиально важно не оставаться пассивным участником процесса и самостоятельно формировать повестку будущего урегулирования.