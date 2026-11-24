Азербайджанский боксер Ниджат Алырзаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 в хорватском Порече, став вторым представителем страны, поднявшимся на высшую ступень пьедестала.

В финале весовой категории до 70 кг Алырзаев уверенно победил грузинского боксера Звиада Тчотчуа со счетом 5:0. Все пять судей отдали ему победу со счетом 30:27.

Ранее еще одно золото сборной принес Билалхабаши Назаров, победивший в финале категории до 50 кг турецкого боксера Тевфика Аккаса.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с четырьмя медалями. Бронзовыми призерами турнира стали Зидан Гумбатов (55 кг) и Мухаммедали Аширалиев (60 кг).

В соревнованиях приняли участие 276 боксеров из 39 стран.