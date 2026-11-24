Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности выступить гарантом безопасности украинского коллеги Владимира Зеленского и вместе с ним отправиться в Москву на переговоры.

Об этом Лукашенко заявил в интервью французскому изданию Le Point, фрагменты которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Полная версия беседы должна выйти в ближайшие дни.

«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», – сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко заявил, что Россия побеждает Украину военным путем.

«Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами — ред.), об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли», – заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что Россия, Украина и Беларусь – три славянских народа, которым предстоит самим решать свою судьбу.