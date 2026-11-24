Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности выступить гарантом безопасности украинского коллеги Владимира Зеленского и вместе с ним отправиться в Москву на переговоры.
Об этом Лукашенко заявил в интервью французскому изданию Le Point, фрагменты которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Полная версия беседы должна выйти в ближайшие дни.
«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», – сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко заявил, что Россия побеждает Украину военным путем.
«Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами — ред.), об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли», – заявил Лукашенко.
Он также напомнил, что Россия, Украина и Беларусь – три славянских народа, которым предстоит самим решать свою судьбу.
«Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше», – подчеркнул президент.