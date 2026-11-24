Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили обсудили развитие двустороннего сотрудничества, транспортные и энергетические проекты, а также перспективы укрепления мира на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны в рамках встречи в расширенном составе рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием стратегического партнерства, а также региональную и международную повестку.

Министры подчеркнули, что отношения двух стран опираются на исторические связи, добрососедство, взаимное уважение и доверие.

Особое внимание участники встречи уделили торгово-экономическим связям, привлечению взаимных инвестиций, расширению деловых контактов и диверсификации торговли. В энергетической сфере обсуждались поставки и транзит природного газа и электроэнергии, а также сотрудничество в области зеленой энергетики между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией. Министры отметили важность развития Зеленого энергетического коридора Каспийское море – Черное море – Европа и вклад энергетического партнерства в обеспечение региональной и международной безопасности.

Стороны также подчеркнули стратегическое значение Среднего коридора для транспортных и логистических связей региона. Они приветствовали завершение модернизации грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

Кроме того, министры выступили за расширение контактов между гражданами двух стран в сферах туризма, образования, науки, культуры и спорта.

Обсуждая региональное сотрудничество, Байрамов и Бочоришвили отметили значение трехстороннего формата Азербайджан – Грузия – Турция. Они также обменялись мнениями о шагах по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе, развитию региональной экономики и расширению транзитных связей.

Байрамов рассказал грузинской коллеге о шагах Баку по развитию экономических отношений с Арменией, в том числе об отмене транзитных ограничений и начале экспорта нефтепродуктов в эту страну через территорию Грузии. Министр высоко оценил вклад Тбилиси в этот процесс. Глава МИД Азербайджана также проинформировал Бочоришвили о восстановлении и развитии территорий, освобожденных от оккупации, возвращении бывших вынужденных переселенцев на родные земли и проблемах, связанных с минной угрозой.



17:27 Главы МИД Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили проводят переговоры в Баку. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Встреча проходит в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Переговоры стартовали в формате один на один.