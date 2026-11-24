Исключение из новой Конституции Армении ссылки на Декларацию о независимости 1990 года является не просто изменением юридической формулировки, а частью более масштабного пересмотра философии армянской государственности. Никол Пашинян намерен перевести страну от прежней логики конфронтации с соседями к модели «Реальной Армении», основанной на мире и нормализации отношений. Однако конституционная реформа может столкнуться не столько с прямым голосованием против, сколько с попытками оппозиции сорвать референдум посредством бойкота.

Об этом в комментарии Minval Politika сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, отсутствие в новом проекте конституции отсылки к Декларации о независимости было одним из обязательств правительства Никола Пашиняна, предусмотренных в ходе парафирования мирного соглашения.

«Из Декларации о независимости необходимо было убрать положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. В частности, речь идет об утверждении, будто Армения и Нагорно-Карабахская автономная область в советский период объединились. Никакого такого объединения не было. Нет никакой «Нагорно-Карабахской автономной области», никакого «Арцаха», никакой «НКР»», — подчеркнул собеседник.

Как отметил Мусабеков, подобные положения противоречили международному праву. Более того, соответствующие решения еще в советское время были отменены Президиумом Верховного Совета СССР. Тем не менее само сохранение подобных формулировок могло вдохновлять реваншистские силы.

Политолог напомнил, что наряду с устранением конституционных претензий к Азербайджану Баку обозначил и другие условия: роспуск Минской группы ОБСЕ и начало работы по Зангезурскому коридору.

«Все эти требования либо находятся в процессе исполнения, либо уже исполнены, как, например, роспуск Минской группы. Что касается конституции, Никол Пашинян заявлял, что отсылка к Декларации о независимости будет удалена из нового документа. В этом смысле он свое обязательство исполняет», — пояснил депутат.

Вместе с тем, продолжил он, сам Пашинян предлагает рассматривать конституционные изменения не как выполнение требований Азербайджана, а как фундаментальную трансформацию армянского государства.

«В отличие от его критиков, которые заявляют, что все эти изменения происходят под давлением Азербайджана, Пашинян говорит, что это не нужно рассматривать как исполнение требований Баку. Речь идет о полном изменении самой философии армянского государства. Государство, которое фактически формировалось в контексте противостояния с Турцией и Азербайджаном, переходит к новой философии — логике мира и нормализации отношений с соседями», — отметил Мусабеков.

По его оценке, для армянского премьера это не просто политическая декларация. Концепция «Реальной Армении», которую Пашинян также связывает с идеей Четвертой республики, предполагает принципиально иной подход к государственному строительству и отношениям с соседними странами.

«Я полагаю, что Никол Пашинян поставил на это и собственное политическое будущее. Это не игра, а серьезное намерение выстраивать новую Армению и новые отношения со своими соседями», — считает политолог.

Говоря о перспективах необратимого мира между Баку и Ереваном, Мусабеков отметил, что его фундамент был заложен еще после победы Азербайджана и принятия трехстороннего заявления, остановившего войну.

«На мой взгляд, мир необратим стал уже после победы Азербайджана, подписания трехстороннего заявления, которое остановило войну. А тем более после парафирования мирного договора и подписания декларации вместе с президентом Трампом можно, в принципе, считать, что мир необратим — по крайней мере, на обозримую перспективу», — заявил он.

При этом конституционные изменения, по словам депутата, должны обеспечить полноценное юридическое оформление достигнутого процесса.

«Конституционные изменения позволят уже полностью обеспечить юридическую сторону этого процесса: подписание мирного договора, его соответствующую ратификацию и исполнение», — пояснил собеседник.

Отдельно Мусабеков остановился на политических последствиях, которые может повлечь за собой конституционный референдум для самого Пашиняна. Политолог обратил внимание на заявление премьера о готовности уйти в отставку в случае отклонения проекта Конституции и отметил, что подобный сценарий может существенно изменить внутриполитическую ситуацию в Армении.

«Никол Пашинян является очень важным фактором внутриполитической жизни Армении. Его заявление о том, что в случае отклонения проекта он уйдет в отставку, означает для очень многих серьезные изменения. Ведь сегодня именно Никол Пашинян выступает как гарант того, что армянские солдаты опять не будут отправлены на убой», — сказал депутат.

По его словам, отказ от прежних территориальных притязаний и исторических представлений вызывает негативную реакцию у части армянского общества. Однако нежелание вновь оказаться втянутыми в войну остается важным фактором общественных настроений.

«То, что Армения отказывается от своих притязаний и исторических мифов, у многих вызывает негативную реакцию. Но то, что люди в своем большинстве точно не хотят войны и не хотят оказаться перед необходимостью снова отправлять своих сыновей на фронт, — это однозначно», — подчеркнул Мусабеков.

В этой связи политолог считает, что Пашинян фактически связал собственное политическое будущее с курсом на мир и изменением конституции. Одновременно премьер пытается мобилизовать сторонников и привлечь на свою сторону тех избирателей, которые пока не определились со своей позицией.

Мусабеков также обратил внимание на опасения, связанные с возможным возвращением к власти представителей прежних политических элит.

«Никол Пашинян предупреждает, что ситуация в Армении может радикально измениться и опять придут так называемые бывшие — Кочаряны, Саргсяны и прочие, которые под предлогом мобилизации на войну с соседями занимались грабежом собственного населения», — отметил он.

Комментируя тезис Пашиняна о том, что новая конституция является исключительно внутренним делом Армении, Мусабеков согласился с тем, что разработка и принятие основного закона относятся к компетенции самого армянского государства. Однако, по его словам, это не означает, что содержание документа не имеет значения для соседних стран.

«Новая конституция — это, конечно же, исключительно внутреннее дело Армении. Но в той части, которая касалась Декларации о независимости, где были территориальные претензии к Азербайджану, это, конечно же, затрагивало и Азербайджан и являлось необходимым условием мира», — пояснил политолог.

Он обратил внимание и на символическое содержание армянского государственного герба, в котором изображена гора Агрыдаг (Арарат).

«Убирается герб, в котором обозначена гора Агрыдаг. Ведь это тоже были косвенные притязания на территорию современной Турции. Так что все это имеет и внутреннее, и внешнее измерение. Эти вопросы между собой очень тесно связаны, и водораздел иногда бывает очень сложно провести», — отметил собеседник.

Что касается перспектив принятия новой конституции, Мусабеков считает, что главная сложность для Пашиняна будет заключаться не столько в убеждении граждан проголосовать против документа, сколько в возможной организации бойкота референдума.

«Я уверен, что Пашинян сможет мобилизовать большинство в поддержку новой конституции. Самый трудный вопрос заключается в том, что противники будут не столько работать над тем, чтобы люди проголосовали против, сколько, скорее, будут работать на бойкот референдума. Организовать бойкот им легче», — считает депутат.

Он пояснил, что для признания референдума состоявшимся и принятия конституции необходимо участие в голосовании не менее половины зарегистрированных избирателей, при этом за проект должны проголосовать не менее половины участников референдума. Следовательно, противникам реформы достаточно добиться низкой явки, чтобы заблокировать ее принятие.

По мнению Мусабекова, именно на этом сценарии, вероятнее всего, и сосредоточатся оппоненты Пашиняна.

При этом многое будет зависеть от того, насколько убедительно премьеру удастся объяснить обществу значение предстоящего выбора.

«Никол Пашинян говорит, что речь идет не только о том, принять или не принять конституцию. Если конституция не будет принята, людям придется иметь дело с реваншистскими силами, которые могут опять вовлечь Армению в новую войну», — отметил политолог.

Вместе с тем он напомнил, что до референдума документу еще предстоит пройти парламентскую процедуру обсуждения и получить поддержку не менее двух третей депутатов. Поэтому пока нет уверенности даже в том, что вопрос о вынесении проекта на референдум удастся беспрепятственно провести через парламент.

Мусабеков также обратил внимание на предупреждение Пашиняна о возможной отставке и роспуске парламента в случае, если оппозиция заблокирует решение о проведении референдума.