Госавтоинспекция Азербайджана предупредила водителей об опасности сильного ветра и призвала соблюдать осторожность на дорогах.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) отметили, что в условиях непогоды особое внимание безопасности следует уделить водителям длинномерных грузовиков, автомобилей с тентами и транспортных средств с прицепами. Им рекомендовали тщательно закреплять перевозимые грузы и выбирать безопасные места для парковки.

«Водителям рекомендуется останавливать транспортные средства вдали от объектов, представляющих опасность скольжения, опрокидывания и других подобных угроз, а при парковке отдавать предпочтение закрытым помещениям», – говорится в сообщении ведомства.

В дорожной полиции также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными при обгоне и маневрировании.

Отдельно ведомство обратилось к пешеходам, призвав их учитывать погодные условия и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.