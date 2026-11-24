Украине в следующем году потребуется не менее €115 млрд, чтобы продолжать противостоять российской агрессии, при этом €25 млрд из этой суммы Киеву еще предстоит найти, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Конгресса местных и региональных властей.

«Украине нужно на следующий год как минимум €115 млрд, чтобы выстоять. Мы понимаем, что Украина получит €90 млрд. €25 млрд нужно найти. Я уверен, что мы эту задачу выполним», – отметил он.

По словам Зеленского, Еврокомиссия уже предложила механизм выделения необходимого финансирования. Сейчас Киев обсуждает его поддержку с европейскими партнерами.

Среди главных задач украинских властей президент назвал защиту населения и критической инфраструктуры, обеспечение энергетической и логистической устойчивости, а также быстрое восстановление объектов после российских ударов.

Он призвал усилить взаимодействие центральных и местных властей, а также государственных и частных энергетических компаний.

Зеленский также сообщил о предстоящей встрече с премьер-министром Венгрии в Закарпатье. Он подчеркнул, что переговоры важны для развития двусторонних отношений и продвижения европейской интеграции Украины. По его словам, Киев продолжает добиваться открытия переговорных кластеров для вступления в ЕС и стремится укреплять отношения с соседними странами.