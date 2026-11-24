В Баку 25 ноября ограничат движение транспорта на улице Национальной солидарности в связи с футбольным матчем «Сабах» – «Барселона» на Бакинском Олимпийском стадионе. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Из-за ограничений временно изменится схема движения 18 автобусных маршрутов: № 24, 107, 118A, 118B, 131, 139, 148, 162, 163, 166, 173A, 173B, 197, 198, 204, 216, 217 и M8.

В направлении Сабунчинской транспортной развязки автобусы будут следовать по боковой дороге улицы Национальной солидарности, проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

В сторону транспортно-пересадочного узла «Кёроглу» движение автобусов организуют по проспекту Гейдара Алиева.