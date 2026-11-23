В отношениях Азербайджана и Казахстана наступает новый этап: от стратегического партнёрства страны переходят к союзническому сотрудничеству. Баку и Астана укрепляют политический диалог, развивают Средний коридор, цифровую инфраструктуру и энергетические связи.

В интервью Minval Politika Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель рассказал о перспективах двусторонних отношений, новых транскаспийских проектах, экономическом сотрудничестве и роли двух стран в обеспечении региональной стабильности.

— Алим Дауренович, мы хотели бы начать со встречи, которая произошла 15 октября между нашими президентами. Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подтвердили курс на укрепление союзнических отношений. Как вы оцениваете нынешний уровень взаимодействия Баку и Астаны и какие направления станут приоритетными?

— Нынешний уровень отношений между Баку и Астаной — самый высокий. Конечно же, мы перешли от стратегического партнёрства к более глубокой модели союзнического сотрудничества.

Причём я хотел бы подчеркнуть, что самый первый договор о союзнических отношениях Азербайджан подписал именно с Казахстаном ещё в 2005 году. Наши лидеры постоянно подчёркивают, что мы союзники.

Наши союзнические отношения, конечно же, основываются на исторических корнях, на политическом доверии, на общих интересах в обеспечении транспортной, цифровой связанности и безопасности на евразийском пространстве.

Конечно же, большой импульс нашему сотрудничеству придаёт тесный политический диалог между главами наших государств. Я работаю в Баку уже три с половиной года. За этот отрезок времени наш президент Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз. Такой интенсивности, конечно, раньше не было. Также часто Казахстан посещает Ильхам Гейдарович. Поэтому отношения на самом высоком уровне.

Вы знаете, что по территориальной целостности и суверенитету Азербайджана мы также внесли свою небольшую лепту в мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией. В 2024 году мы предоставили площадку для одного из раундов переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Поэтому отношения самые глубокие, тесные.

И вот этот визит, кстати, в Баку нашего президента 14–15 октября был для участия в работе саммита СВМДА. СВМДА — это организация, в своё время созданная по инициативе Казахстана. А сейчас, в последние два года, председателем в ней является Азербайджан.

И благодаря нашим взаимным усилиям, я имею в виду усилия Казахстана и Азербайджана, основными итогами этого прошедшего саммита стало то, что, во-первых, мы продлили председательство Азербайджана в этой организации. Во-вторых, мы обеспечили то, что новым генеральным секретарём стал представитель азербайджанской стороны, посол.

Это наглядный пример того, чего мы можем достигать, каких результатов мы можем добиваться тогда, когда объединяем свои усилия. Конечно, здесь была поддержка всех государств, принимавших участие в работе саммита. Но основную роль здесь сыграли, конечно же, Казахстан и Азербайджан.

— Также во время прошлого визита основным событием стало участие в открытии транскаспийского оптоволоконного кабеля «Сумгайыт — Актау». Как вы считаете, какова роль данного проекта и может ли он создать новые возможности для развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий?

— Несмотря на то, что последний визит нашего президента был рабочим визитом, визитом с целью участия в многостороннем мероприятии, он был очень богат с точки зрения развития двусторонних отношений.

Это тоже показатель того, насколько насыщенные наши связи сегодня. Даже в рамках многосторонних мероприятий мы успеваем делать какие-то конкретные шаги в сторону дальнейшего развития наших двусторонних связей. И 15 октября, я считаю, это было историческое событие. Мы с участием президентов торжественно и официально открыли волоконно-оптическую линию связи между Казахстаном и Азербайджаном.

Это не просто создание дополнительной линии телекоммуникационной связи между двумя странами. Это, по сути дела, формирование новой цифровой инфраструктуры в Каспийском регионе.

Пропускная способность этого оптоволокна — более 400 терабит в секунду. Это очень большая пропускная способность. Поэтому пользоваться этим кабелем смогут не только Азербайджан и Казахстан, но и сопредельные страны, страны Центральной Азии, страны Кавказа.

И уже сегодня мы видим большой интерес со стороны как наших соседних государств, так и крупных международных компаний.

Помимо этого, я бы хотел подчеркнуть то, что ВОЛС — это вообще первый успешно реализованный инфраструктурный проект через Каспийское море. То есть это первый успешный транскаспийский инфраструктурный проект.

Это очень важная веха, и я уверен, что за ним последуют другие транскаспийские инфраструктурные проекты. Поэтому будем работать в этом направлении. Что касается сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, наверное, одним из первых в мире увидел потенциал искусственного интеллекта.

И мы в Казахстане, по-моему, первыми, даже если не первыми, одними из первых создали Министерство искусственного интеллекта. Руководит этим ведомством министр в ранге заместителя председателя правительства. У нас есть хорошие успехи вообще в сфере информационных технологий. В прошлом году экспорт IT-услуг Казахстана перевалил за отметку в миллиард долларов. Мы рассчитываем значительно увеличить этот экспорт. И вот в своём недавнем послании народу Казахстана ещё раз уделил много внимания именно развитию IT-технологий и искусственного интеллекта.

Вы знаете, недавно в Казахстане был глава одной из крупнейших технологических компаний мира NVIDIA. Он отметил, что Казахстан сможет стать одним из хабов искусственного интеллекта в мире.

Он призвал формировать суверенную инфраструктуру искусственного интеллекта, расширять вычислительные мощности, создавать суверенные модели, контролировать и защищать свои данные и в целом экспортировать не просто сырьё, а именно интеллект.

В Казахстане мы планируем выйти на энергопрофицит. Это тоже одно из поручений нашего президента. Наверное, в 2029 году мы выйдем на энергопрофицит. У нас будут излишки энергии, которые мы сможем использовать для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Для этого мы планируем построить три атомных электростанции. В целом мы развиваем энергетический сектор.

Казахстан открыт для сотрудничества с Азербайджаном. Этот кабель — не просто линия связи. Это возможность развития трансграничных цифровых услуг, возможность развития суверенных технологических различных моделей, в том числе моделей искусственного интеллекта.

Я знаю, что руководители наших соответствующих ведомств имеют очень тесные контакты и плодотворные взаимоотношения. Руководители других наших соответствующих структур также активно взаимодействуют.

Например, у руководства «Казахтелекома» и их партнёров в Азербайджане очень плодотворное сотрудничество. Поэтому я думаю, что мы можем работать совместно в этой сфере. Перспективы здесь большие, и мы можем, конечно, сотрудничать.

— Кроме того, в октябре Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев также подписали соглашение по развитию Транскаспийского маршрута. Какие шаги уже приняты в этом направлении? И что нужно сделать, чтобы увеличить грузопоток и конкурентоспособность этого маршрута?

— Мы уже несколько лет развиваем наш Средний коридор, ТМТМ, как мы его ещё называем.

Это соглашение, которое тоже было подписано 15 октября, — исторический шаг. Потому что до этого мы развивали Средний коридор, прилагали усилия, но у нас не было всеобъемлющего межправительственного договора.

Сегодня мы заключили именно межправительственный договор, который создаёт рамки для дальнейшего плодотворного сотрудничества и, по сути дела, повышает статус нашего Среднего коридора. Раньше такого статуса не было. Теперь его высокий статус закреплён именно межправительственным договором.

И я бы ещё хотел отметить, что этот договор также открыт для присоединения других стран. Поэтому мы надеемся и ожидаем, что в ближайшее время к нему присоединятся и другие наши партнёры, такие как, например, Грузия, Турция, может быть, другие страны.

ТМТМ — Транскаспийский международный транспортный маршрут — очень важен. Конечно, он не отменяет другие наши маршруты: «Север — Юг», коридоры через другие страны, где мы тоже плодотворно сотрудничаем.

Но для нас это стратегический коридор, который диверсифицирует наши транспортно-логистические возможности. Поэтому мы всемерно развиваем его совместно с Азербайджаном.

Показатели неплохие. Если я не ошибаюсь, с 2020 по 2025 год, за шесть лет, объём грузоперевозок вырос в пять раз.

В этом году мы наблюдаем продолжение роста. Причём последние два-три года мы наблюдаем такой бурный рост именно контейнерных перевозок.

Поэтому перспективы хорошие. Но, конечно, надо делать больше, надо продолжать развивать этот коридор. Надо увеличивать наши мощности, развивать портовую инфраструктуру, развивать наш флот.

И, конечно же, активно заниматься цифровизацией, убирать всяческого рода бюрократические проволочки, оцифровывать этот маршрут, внедрять электронные документы, сокращать время, необходимое для обработки грузов, использовать принцип единого окна.

То есть работы ещё много. Я надеюсь, наши компетентные органы, профильные органы её продолжат.

Но в целом показатели неплохие. Я вот сказал о развитии Каспийского флота. Казахстан разместил заказы на два судна на Бакинском судостроительном заводе. Мы надеемся, что в следующем году их уже сдадут в эксплуатацию.

Два судна — это немало. Возможно, сейчас стороны обсуждают, возможно, будут ещё заказы.

— Теперь хотелось бы перейти к экономическим показателям. За 2025 год товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил 471 миллион долларов, хотя изначально была поставлена цель в один миллиард. Как вы считаете, насколько реалистично достичь этой цели? Какие сферы являются наиболее перспективными? И что останавливает, затрудняет рост торговли?

— В 2023–2024 годах мы вышли на исторический максимум в нашей двусторонней торговле. И с тех пор, к сожалению, наблюдаем стагнацию даже на определённом историческом пике.

Наверное, здесь свою роль играет то, что у нас схожие структуры наших экономик.

Но я считаю, для того чтобы успешно развивать нашу торговлю, увеличивать наш взаимный оборот, мы должны переходить просто от традиционной торговли к созданию совместных предприятий, к созданию совместного производства.

В различных сферах есть большой потенциал. Я считаю, в сфере промышленной кооперации, в агропромышленном секторе, в тех же цифровых услугах, в нефтехимии, в энергетике и так далее.

Если мы будем создавать больше совместных производств как на территории Азербайджана, так и Казахстана, автоматически, я думаю, будет увеличиваться и наша торговля.

Пока, конечно, показатели оставляют желать лучшего, но мы уделяем этому вопросу ещё больше внимания.

Казахстану есть что поставлять в Азербайджан. У Азербайджана есть продукты, которые представляют интерес в Казахстане.

В прошлом году мы стали крупнейшим поставщиком пшеницы в Азербайджан. Более 55% азербайджанского импорта зерна обеспечено Казахстаном.

Азербайджанские фрукты, овощи интересны Казахстану и так далее. Мясо и так далее. Но вот здесь надо, конечно, работать целенаправленно и именно, я думаю, развивать торговлю, в том числе посредством создания совместных предприятий и совместных производств.

— На данном этапе Азербайджан и Казахстан уже создали совместный инвестиционный фонд. Уже обсуждаются проекты в Алятском порту, в судостроении, в железнодорожной отрасли. В каких из этих направлений уже реализуются проекты и где мы можем увидеть реализацию следующего совместного предприятия?

— Да, в 2024 году мы совершили такой значительный прорыв: мы создали совместный инвестиционный фонд с начальным капиталом в 300 миллионов долларов. Ильхам Гейдарович сразу же заявил, что эту сумму нужно увеличивать. Но вот, к сожалению, пока значительных успехов в данном направлении, в инвестиционном сотрудничестве, мы не наблюдаем.

Опять же, этот вопрос связан с вашим предыдущим вопросом по торговле.

Если мы будем создавать больше производств в сфере промышленной кооперации, в сфере транспорта, логистики, энергетики, в сфере туризма, если мы будем помогать нашему бизнесу, я считаю, что совместный инвестиционный фонд должен быть нацелен не только на какие-то крупные транспортно-логистические и энергетические проекты, но и должен в том числе поддерживать наш малый и средний бизнес, давать ему возможность реализовывать интересные проекты.

Совместные проекты, казахско-азербайджанские проекты как на территории Азербайджана, так и на территории Казахстана.

И вот когда мы увидим такие проекты, это будет увеличивать и объём нашей взаимной торговли.

Пока значительных успехов мы здесь не наблюдаем. Я хотел бы призвать наши структуры, которые курируют данный инвестиционный фонд, активизировать работу в этом направлении, потому что потенциал большой.

Я сказал о том, что мы разместили заказы на Бакинском судостроительном заводе. Это хороший пример объединения казахстанских инвестиций и азербайджанских производственных возможностей.

Это урок нашего дальнейшего инвестиционного сотрудничества во всех тех сферах, которые я обозначил.

— Что касается энергетики, Баку и Астана договорились о том, что Азербайджан будет наращивать транзит казахстанской нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Каковы перспективы и обсуждаются ли какие-либо другие проекты в сфере энергетики?

— Для нас азербайджанское направление — это стратегическое направление, это возможность диверсифицировать экспортные маршруты для наших энергоносителей.

Сегодня мы экспортируем нашу нефть, наш уран через территорию Азербайджана.

Но по нефти пока показатели довольно скромные. В прошлом году 1,2 миллиона тонн нефти — это, конечно, недостаточно. Мы готовы заполнить и нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, и нефтепровод Баку — Супса, но здесь весь вопрос упирается в экономическую целесообразность, в экономическую привлекательность этого маршрута.

Пока гораздо более привлекательным остаётся наш основной маршрут экспорта нефти — это КТК. Простыми словами, через КТК нефть экспортировать гораздо дешевле. Поэтому здесь наши стороны ведут переговоры по снижению тарифов.

Когда у нас будут приемлемые, конкурентоспособные тарифы, мы сможем значительно увеличить экспорт нашей нефти через Азербайджан. Надеюсь, мы этого добьёмся.

Но в целом показатели растут. В этом году казахстанской нефти через Азербайджан пройдёт больше, чем в прошлом году, в следующем, наверное, ещё больше. Но чтобы значительно ускорить динамику, конечно, наши стороны должны договориться о наиболее оптимальных тарифах.

Что касается других проектов в сфере энергетики, вы, наверное, знаете, что совместно с Узбекистаном сейчас планируют построить оптоволоконную линию, а также проложить глубоководный кабель по дну моря с тем, чтобы экспортировать чистую зелёную электроэнергию из Центральной Азии, из Казахстана, через Каспийское море, Азербайджан, в направлении Европы. Там работа тоже ведётся активно.

Это как раз будет, скорее всего, наш второй транскаспийский инфраструктурный проект. Очень интересный проект. Как я уже сказал, мы обязательно выйдем на энергопрофицит.

Наш президент поставил такую задачу. У нас будет достаточно энергии как для развития собственной промышленности, так и для экспорта этой электроэнергии, прежде всего в Европу.

А в целом Казахстану и Азербайджану, наверное, надо переходить просто от экспорта сырья к переработке сырья. Есть большой потенциал в нефтехимии, в совместном создании продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Я, кстати, хотел бы сказать, что в своём послании Касым-Жомарт Токаев объявил о большой народной стройке в Казахстане. Она фактически уже началась, она идёт в последние годы, но будет интенсифицироваться.

Будут строиться больницы, школы, различные социальные объекты, дороги, железные дороги, инфраструктурные станции и так далее.

И Казахстан в этом смысле открыт для иностранных инвесторов, для иностранных подрядчиков, для иностранного бизнеса. Поэтому мы ждём, чтобы азербайджанские компании тоже приняли участие в этой масштабной стройке.

В целом перспективы энергетического сотрудничества, конечно, большие.

— Кроме того, Азербайджан и Казахстан активно взаимодействуют в формате ОТГ, СВМДА, как вы говорили, и на других международных платформах. Как вы считаете, какую роль наши страны играют в сближении регионов Южного Кавказа и Центральной Азии?

— Да, наши страны, я считаю, играют очень важную роль в регионе. Наши страны играют очень важную роль как в контексте того же Среднего коридора, так и в рамках ОТГ, в рамках сотрудничества между Центральной Азией и Южным Кавказом, а также в рамках СВМДА. Если идти по порядку, вообще Казахстан и Азербайджан во многом схожи.

Казахстан находится на восточном берегу Каспийского моря, Азербайджан — на западном берегу. Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии. Более 60% ВВП Центральной Азии приходится на нашу страну. Порядка 70% всех иностранных инвестиций, привлечённых в регион, приходится на Казахстан. Азербайджан, в свою очередь, является крупнейшей экономикой Южного Кавказа.

Наши страны всегда занимают проактивную позицию. Наши страны, если можно так сказать, всегда на позитиве. У них всегда очень конструктивный подход. Наши страны в целом оптимистичны.

Это очень важно, кстати. Казахи и азербайджанцы — оптимисты. Казахская и азербайджанская нации оптимистичны. Мы всегда настроены на позитив, на конструктив. Мы устремлены в будущее. Наш взгляд направлен в будущее. Мы не зацикливаемся на прошлом. У нас схожее мировоззрение, схожее понимание мира. У нас схожие интересы. Мы считаем, что новый мир фактически сейчас формируется. Он должен быть справедливым. Мы выступаем за стабильность, за мир в регионе. И вот это всё то, что нас объединяет. И фактически мы сейчас находимся в самом центре этого региона сотрудничества — от, скажем так, китайских границ до Каспия, до Чёрного моря и дальше до Европы. Мы находимся в самом центре.

Активно формируем этот регион совместными усилиями. Поэтому у нас очень много схожего. Мы поддерживаем друг друга в международных организациях. Как Ильхам Гейдарович сказал, ОТГ — это наша главная тюркская организация. И казахи, и азербайджанцы — тюрки. Мы успешно взаимодействуем в рамках ОТГ.

На недавнем саммите в Анкаре наш президент заявил, что уже появилось несколько десятков различных направлений сотрудничества в рамках ОТГ. И он, конечно, призвал их упорядочить. Нам надо упорядочить это сотрудничество, потому что направлений много. Нам надо продолжать систематизировать деятельность всех наших тюркских организаций.

У ОТГ есть и ТЮРКПА, и ТЮРКСОЙ, и Тюркская академия, и Фонд тюркской культуры и наследия в Баку. Мы выступаем за укрепление институционального потенциала всех наших тюркских организаций. И в этом смысле мы, конечно, благодарны Азербайджану за то, что его председательство в ОТГ было направлено именно на конкретный результат, на практическое сотрудничество.

В то же время мы подчёркиваем, что наше сотрудничество в рамках ОТГ не направлено против кого-либо. Это очень естественное сотрудничество. Это сотрудничество, по сути, братьев. Ну как могут братья не сотрудничать, когда у нас общие исторические корни, схожие языки, общее целеполагание сегодня? Конечно, мы будем сотрудничать, но это сотрудничество ни в коем случае не направлено против кого-либо.

Наш президент выступает за то, чтобы это сотрудничество активно развивалось в сфере экономики, транспорта, логистики, цифровых технологий, кибербезопасности и так далее.

Очень хороший пример, кстати, — это создание первого тюркского спутника. Сейчас, насколько я знаю, производство этого спутника уже завершено. В следующем году мы ожидаем его запуск. И вот это очень-очень красивый пример плодотворного сотрудничества, потому что этот спутник мы создавали все вместе. Кто-то предоставил производственную площадку, сделал основную конструкцию этого спутника в Астане. Кто-то занялся двигательной системой, кто-то — программным обеспечением и так далее. То есть разные страны обеспечили разные элементы этого спутника.

Здесь наглядный пример объединения компетенций, обмена данными, создания собственной космической инфраструктуры и укрепления своего технологического суверенитета. Отличный пример, поэтому я надеюсь, что таких примеров будет больше и больше. Это то, что касается ОТГ.

Вы упомянули СВМДА. Про СВМДА я уже сказал. Здесь Казахстан и Азербайджан тоже показали пример того, как можно и нужно сотрудничать. Помимо этого, в целом Казахстан всецело поддержал полноценное участие Азербайджана в центральноазиатском формате сотрудничества. Мы считаем Азербайджан частью Центральной Азии, естественным продолжением Центральной Азии.

И мы не только всецело поддержали подключение Азербайджана к этому формату, но и в прошлом году, в 2025 году, в преддверии первого саммита «Центральная Азия — США» в Вашингтоне, наш президент Токаев дал эксклюзивный комментарий. Кстати, он дал его именно Minval Politika.

Он сделал специальное заявление, где сказал, что Казахстан был бы рад видеть Азербайджан в формате «Центральная Азия плюс США».

Это конкретный пример. То есть не только мы включили Азербайджан в нашу центральноазиатскую семью, но Казахстан поддерживает его участие и в других форматах, в форматах C5+1. Поэтому это хорошие примеры.

Вы знаете, наверное, что в декабре во Флориде состоится очередной саммит G20. И туда приглашены как президент Токаев, так и президент Алиев. Кроме того, туда приглашён также президент Мирзиёев. Три тюркские страны впервые будут участвовать в работе очень престижного саммита G20, который объединяет крупнейшие экономики мира.

Один этот факт уже говорит об огромном потенциале, который имеет наш регион, в том числе потенциале общего тюркского сотрудничества. Поэтому здесь мы плодотворно работаем и продолжим эту работу.

— А как вы считаете, насколько схожи позиции Баку и Астаны по вопросам региональной безопасности?

— По вопросам региональной безопасности позиции у нас очень схожи. Помимо всего того, что я уже сказал, — что мы всегда за конструктивное сотрудничество, за мир, за стабильность, за процветание в регионе и в мире, — во-первых, мы выступаем за безусловное уважение территориальной целостности и суверенитета любого государства, в том числе друг друга.

Во-вторых, мы выступаем за предупреждение каких-либо региональных конфликтов, за политико-дипломатические методы урегулирования, за превентивные меры. В целом — за стабильность и мир в регионе, над чем мы очень усердно и активно совместно работаем.

Это очень широкий комплекс работы. Сюда можно включить и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Сюда можно включить и предстоящее строительство Зангезурского коридора, TRIPP, и строительство нахчыванской части инфраструктуры.

В-третьих, мы выступаем за то, чтобы акватория Каспийского моря оставалась акваторией мира, добрососедства и сотрудничества. Мы против вовлечения Каспия в какие-либо военные конфликты, против каких-либо военных действий на Каспии, потому что Каспий — это наше общее море. Мы подписали соответствующую конвенцию. Конечно, нестабильность на Каспии затронет интересы всех прикаспийских государств. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Поэтому подходы и взгляды на региональную безопасность у нас очень схожи. И мы здесь сотрудничаем и продолжим наше сотрудничество.

Как вы уже ранее затронули эту тему, отношения между нашими странами — это не просто сотрудничество, а братские отношения между народами. И это также подтверждают статистические данные.

— За последние годы в Азербайджане можно увидеть всё больше туристов из Казахстана. Как вы считаете, что привлекает казахстанцев в Баку? И какие совместные проекты помогли бы ещё больше увеличить взаимодействие наших народов? Это могут быть проекты в сфере культуры, образования, туризма. Каким вы видите взаимоотношения наших стран через пять лет?

— Сотрудничество в политической сфере, в сфере экономики и так далее, взаимодействие наших государственных органов — всё это важно. Но меня как посла всегда радует, когда я вижу, насколько глубоко свои родственные узы чувствуют именно наши народы. Насколько глубоко они друг к другу тянутся, насколько они даже на подсознательном уровне ощущают общность наших интересов.

То, что мы действительно братья, этого не отнимешь. И главное, что это чувствуют прежде всего люди. То есть не политики, не государственные служащие, а именно люди.

Я считаю, это самый прочный фундамент, основание нашего сотрудничества, на котором мы продолжим его развивать. Оно, я считаю, будет становиться всё многограннее, наполняться новым содержанием.

Вы действительно очень правильно отметили, что количество туристов из Казахстана в Азербайджан растёт. Даже если вы просто пройдётесь по улицам Баку, вы сегодня увидите очень много казахских лиц. В прошлом году Азербайджан посетили более ста тысяч казахских туристов. Мы, по-моему, сейчас находимся где-то на пятом месте среди стран, наиболее активно посещающих Азербайджан. Это очень высокое место. Интерес наших людей к Азербайджану растёт.

Конечно, здесь свою роль играют и братские узы, как я уже сказал, и красота Баку. Наш президент очень любит Баку. Он называет Баку жемчужиной региона. Поэтому здесь играют роль и природные красоты Азербайджана, и очень большой потенциал азербайджанских районов. Мы наблюдаем очень хорошую динамику.

Кроме того, в прошлом году в Баку мы впервые в истории взаимоотношений наших стран провели выставку казахстанских университетов в Азербайджане. Участвовало более 20 ведущих вузов из Казахстана. Потом мы провели ещё серию подобных мероприятий. И сейчас мы наблюдаем очень значительный рост числа азербайджанских студентов, обучающихся в казахстанских вузах. Нас это очень радует.

Тем более Казахстан сейчас позиционирует себя как региональный образовательный хаб. В нашей стране открываются филиалы многих зарубежных вузов. Поэтому Казахстан — это очень хорошая альтернатива для тех молодых азербайджанцев, которые хотели бы получить качественное образование именно за рубежом.

Над этим направлением мы тоже работаем.

В целом, я думаю, перспективы самые радостные, самые радужные. И под руководством наших лидеров мы, как государственные служащие, продолжим эту работу при поддержке наших народов.

— Спасибо большое, Алим Дауренович, за такие информативные и очень интересные ответы.

— Вам спасибо. Спасибо большое.