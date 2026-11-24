Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш не стал прямо отвечать на вопрос о возможном уголовном преследовании главы Nvidia Дженсена Хуанга, резко отреагировав на вопросы журналистов о продолжающихся расследованиях вокруг компании, сообщает The Independent.

Во время пресс-конференции журналисты попросили Бланша пояснить, находился ли Хуанг под федеральным расследованием и может ли ему грозить уголовная ответственность. В ответ чиновник заявил, что не понимает, о каком расследовании идет речь.

«Что это значит? Хуанг находился под следствием? За что? Я не понимаю вопроса», — сказал Бланш.

Он указал, что не знает, о чем говорят журналисты.

«И, кстати, я не могу предсказывать будущее», – добавил Бланш.

При этом исполняющий обязанности генпрокурора подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал ситуацию с разными людьми перед решением о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia. Бланш также заявил, что, если бы Минюст располагал сведениями о совершении Хуангом преступлений, он обязательно сообщил бы об этом президенту.

Бланш добавил, что Минюст ведет сотни расследований, связанных с нарушениями экспортного законодательства, и не исключил появления новых дел. При этом он отказался комментировать конкретные расследования.

Ранее Минюст США и Министерство торговли сообщили о расследовании в отношении сингапурской компании Megaspeed. Ведомства проверяют возможную переправку в Китай передовых полупроводников Nvidia в обход американских экспортных ограничений.

Хуанг покинул пост главы Nvidia ранее в этом месяце на фоне скандала вокруг его отношений с руководительницей Megaspeed, которую подозревают в связях с китайскими спецслужбами. 23 ноября совет директоров компании восстановил его в должности после вмешательства Трампа.