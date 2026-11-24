Конфликты в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, а также российско-украинская война создают серьезные вызовы для Азербайджана и Грузии, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

По его словам, министры обсудили эти вопросы в ходе встречи.

«Наша позиция заключается в том, что конфликты должны быть урегулированы дипломатическим путем в кратчайшие сроки», – приводит слова Байрамова Report.

Глава МИД Азербайджана также сообщил, что проинформировал Бочоришвили о ходе мирного процесса между Баку и Ереваном.