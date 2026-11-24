Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян прокомментировала скандал вокруг новых биометрических паспортов карабахских армян, в которых в графе «место рождения» указана страна Азербайджан.

На брифинге она заявила, что при оформлении документов власти руководствовались международными стандартами, в частности документом 9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO) и стандартом ISO 3166, регулирующим коды стран и их административно-территориальных единиц.

По словам Саркисян, власти Армении после консультаций с представителями ICAO решили указывать в паспортах страну рождения, а не конкретный населенный пункт.

Министр пояснила, что использование привычных для карабахских армян названий населенных пунктов могло бы вызвать проблемы при пересечении границ, поскольку таких топонимов нет в соответствующих международных перечнях.

«Если бы мы решили указывать населенный пункт в паспортах, а не страну, то по стандартам ISO вы бы не нашли упоминаемых нашими карабахскими соотечественниками наименований», — заявила глава МВД.

Она также подчеркнула, что указание страны рождения не зависит от пожеланий граждан, поскольку миграционные органы обязаны соблюдать международные нормы.

Напомним, новые биометрические паспорта выдаются армянам, покинувшим Карабах и получившим гражданство Армении. В графе «место рождения» в этих документах указана страна — Азербайджан.