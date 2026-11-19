Уход Малейки Аббасзаде с должности председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана стал причиной ажиотажа среди абитуриентов, готовящихся к вступительным экзаменам в 2027 году. Поступающие считают, что с ее уходом новое руководство может внести изменения в экзаменационные правила прямо перед выпускными и вступительными экзаменами, которые должны начаться уже в феврале следующего года.

Отметим, что сегодня утром президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Эльчина Бабаева от должности ректора Бакинского государственного университета (БГУ). Другим распоряжением Малейка Аббасзаде была освобождена от должности председателя правления Государственного экзаменационного центра Азербайджана и назначена ректором БГУ.

Как прокомментировал Minval ситуацию эксперт в области образования Рамин Нуралиев, абитуриентам не стоит опасаться изменений правил вступительных экзаменов на 2027-2028 год.

«Я думаю, что там уже выстроена определённая система, и, скорее всего, она продолжит работать в прежнем русле», — сказал собеседник.

Он также отметил, что сегодня во главе ГЭЦ должен встать человек, который не допустит возникновения каких-либо проблем, чтобы не нанести ущерб объективности и честности деятельности центра, который до сих пор воспринимался обществом как объективный и честный институт.

«Я хотел бы, чтобы на эту должность пришёл именно такой человек. Если вы спросите моё мнение, то лично я назвал бы кандидатуру Эльмара Гасымова (ректор Бакинской высшей школы нефти- ред.). Потому что Эльмар Гасымов действительно обладает управленческим опытом. Он был заместителем министра науки и образования, а также сыграл большую роль в становлении, создании и формировании Высшей нефтяной школы с нуля, в результате этот вуз сегодня признан одним из важнейших университетов Азербайджана», — заявил Нуралиев.

Он считает, что длительное пребывание одного человека во главе учреждения нежелательно. Как известно, Аббасзаде с 1996 года возглавляла Государственную комиссию по приему студентов, что впоследствии была преобразована в ГЭЦ.

Собеседник считает, что назначение Аббасзаде ректором БГУ станет позитивным шагом для вуза. Он отметил, что Аббасзаде зарекомендовала себя как эффективный управленец, благодаря усилиям которой деятельность ГЭЦ была прозрачной и объективной. По его мнению, в качестве нового ректора БГУ она сможет устранить проблемы, связанные с прозрачностью, объективностью и коррупционными подозрениями в университете, и вывести его на новый уровень.

В свою очередь депутат Джейхун Мамедов в беседе с Minval отметил, что придерживается похожего мнения. Он выразил уверенность, что назначение Аббасзаде ректором БГУ станет важным шагом для развития университета. Она на протяжении длительного времени успешно руководила ГЭЦ, где удалось выстроить системную, прозрачную и объективную работу.

По словам депутата, в последние годы БГУ переживал период определённого упадка, однако он надеется, что новый ректор сможет вернуть вуз на путь развития, укрепить его позиции среди университетов страны и обеспечить соответствие современным вызовам в сфере образования. Мамедов также подчеркнул, что развитие образования является одним из ключевых условий будущего страны.