Семь стран Евросоюза (ЕС) призвали немедленно прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам, заявив, что их участие в европейских соревнованиях может быть воспринято Москвой как политическая победа, сообщает Politico.

Соответствующее обращение направлено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште. Издание ознакомилось с письмом и опубликовало его. Инициативу поддержали Дания, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша и Швеция.

«Просто невозможно разделить спорт и геополитику», — говорится в документе.

Его авторы считают, что «допуск российских команд и спортсменов к участию в европейских спортивных мероприятиях был бы воспринят Кремлем как победа». По их мнению, предоставление России возможности участвовать в соревнованиях может быть истолковано как принятие военной операции.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить российским спортсменам и командам выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах ЕС. Семь европейских государств поддержали эту инициативу, однако сочли, что ждать ее принятия слишком долго, и предложили ввести визовые ограничения уже сейчас.

Как отмечает Politico, такой запрет может затронуть даже тех российских и белорусских спортсменов, которым международные федерации разрешили выступать в нейтральном статусе.