Гражданин Азербайджана Эльдур Гусейнов, прилетевший рейсом Дубай — Баку, отказался предъявить вещи для таможенного досмотра в аэропорту Гейдар Алиев и повел себя агрессивно, сообщает Государственный таможенный комитет республики.

Инцидент произошел 20 ноября после прибытия самолета из Дубая. Гусейнов, как и другие пассажиры, был приглашен на таможенный досмотр в соответствии со статьей 92-2.6 Таможенного кодекса.

Во время проверки мужчина отказался предъявить привезенные вещи, тем самым затруднив проведение таможенного контроля. По данным ведомства, он выразил протест и проявил резкую агрессию. Чтобы не задерживать проверку и идентификацию вещей, его багаж переместили в другую зону таможенного контроля.

Из-за несоблюдения правил этического поведения в отношении гражданина составили соответствующий акт и направили обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте с Гусейновым провели несколько встреч, в ходе которых ему подробно разъяснили таможенные правила.