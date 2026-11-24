Российские войска нанесли удар по Днепру, повредив многоэтажные дома и лицей в Шевченковском районе, а также оставив часть города без электричества, сообщил городской голова Борис Филатов.

«В общей сложности пострадали по меньшей мере семь близлежащих домов. Количество выбитых окон еще считают, но речь идет о сотнях», – написал Филатов в своем Telegram-канале.

По его словам, в расположенном рядом лицее выбило стекла в детской столовой. На месте работают экстренные службы, представители районной администрации и благотворительных организаций помогают пострадавшим. Для жителей также разворачивают дополнительную палатку, где можно согреться.

После атаки в отдельных районах города пропало электричество. По предварительной информации местных СМИ, под удар также мог попасть железнодорожный вокзал Днепра. Эти сведения пока требуют подтверждения.

Из-за обесточивания тяговых подстанций в городе приостановили движение ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов. Метро работает по графику выходного дня. В горсовете пояснили, что изменения временные и связаны с перебоями в электроснабжении транспортной инфраструктуры.

