Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили развитие стратегического партнерства двух стран, транспортные проекты и региональное сотрудничество. Об этом сообщает АзерТАдж.

Бочоришвили передала Алиеву приветствия президента Грузии Михеила Кавелашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Азербайджанский лидер поблагодарил ее и попросил передать ответные приветствия грузинским руководителям.

Стороны положительно оценили итоги государственного визита Алиева в Грузию в апреле 2026 года. Они отметили, что отношения двух стран, основанные на многолетней дружбе и братстве народов, продолжают развиваться в рамках стратегического партнерства.

Участники встречи также подчеркнули важность регулярных контактов на высоком уровне и обсудили итоги недавнего заседания межправительственной комиссии.

Бочоришвили приветствовала прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки. Стороны отметили, что стабильность на Южном Кавказе создает условия для развития стран региона.

Отдельное внимание было уделено транспортному сотрудничеству. Алиев и Бочоришвили положительно оценили увеличение пропускной способности железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и обсудили развитие Среднего коридора, объемы перевозок по которому продолжают расти.

Алиев подчеркнул важность инклюзивного подхода к решению региональных вопросов и отметил, что Азербайджан и Грузия совместно развивают транспортные и логистические проекты.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в энергетике. Речь шла о недавно подписанном соглашении о стратегическом партнерстве Азербайджана, Болгарии, Грузии и Турции в сфере чистой энергии, а также о планах по прокладке кабеля по дну Черного моря, который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию.

Кроме того, Алиев отметил присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника. Собеседники подчеркнули значение расширения связей Грузии со странами Центральной Азии для укрепления регионального сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.