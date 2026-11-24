Азербайджан рассчитывает на скорейшую реализацию проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), который вместе с другими железнодорожными проектами расширит транспортные возможности Южного Кавказа. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

«Договоренность о проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) была достигнута в рамках прошлогоднего исторического саммита в Вашингтоне. Речь идет о транспортно-коммуникационном коридоре протяженностью 42 км на территории Армении. За прошедший год с небольшим США и Армения вели переговоры, обсуждали подготовку проекта, создание компании, распределение долей в ней и ряд других вопросов. Азербайджанскую сторону регулярно информировали о ходе этой работы. Причина проста: и вход в этот коридор, и выход из него находятся на границе с Азербайджаном. Поэтому нам важно быть в курсе, чтобы проект можно было реализовать, и чтобы мы могли соответствующим образом координировать свою работу», – приводит слова Байрамов Report.

По его словам, Баку приветствует инициативу и заинтересован в ее скорейшем воплощении.

«Для Азербайджана этот проект важен по нескольким причинам. Во-первых, он создаст дополнительные возможности для беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Во-вторых, в более широком региональном контексте это новое направление Среднего коридора и МТК «Восток-Запад», которое откроет дополнительные возможности для Азербайджана, Армении и других стран региона», – отметил министр.

Байрамов добавил, что реализация проекта даст преимущества всему Южному Кавказу.

«Мы считаем, что это пример того, как новые реалии в нашем регионе воплощаются на практике», – указал глава МИД.

Говоря о развитии транспортных связей в регионе, министр отметил значение железнодорожных проектов, которые в перспективе позволят расширить пропускную способность коридора Восток – Запад. В частности, важным результатом он назвал завершение в этом году работ по увеличению пропускной способности грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

Кроме того, в Турции началось строительство железнодорожной линии Карс – Ыгдыр – Дилуджу протяженностью 224 километра. Одновременно Азербайджан прокладывает новые железнодорожные линии до границы с Арменией, а также восстанавливает и модернизирует существующую железную дорогу в Нахчыванской Автономной Республике.

«С этой точки зрения наличие множества альтернативных маршрутов положительно влияет на привлечение дополнительных грузопотоков в регион», – подчеркнул Байрамов.

По его словам, комплексное развитие этих направлений позволит сформировать единую региональную транспортную систему, объединив железнодорожные линии Баку – Тбилиси – Карс и Карс – Ыгдыр – Дилуджу. В результате на Южном Кавказе появятся дополнительные возможности для перевозки грузов в различных направлениях.