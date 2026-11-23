Удар по российскому корвету «Меркурий» в ливийском порту Бенгази, который подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, может иметь последствия, далеко выходящие за рамки потери одного боевого корабля. Речь идет не просто об очередной успешной операции с использованием морских беспилотников, а о расширении географии украинских ударов по российским военным и логистическим объектам. Причем последствия могут сказаться не только на российских позициях в Средиземноморье, но и на системе снабжения Африканского корпуса в Сахеле.

О том, почему поражение корабля в порту союзника Москвы может стать серьезным стратегическим сигналом для России, какую роль Ливия играет в российской военно-логистической системе и насколько далеко простирается украинское противодействие российскому влиянию на африканском континенте, в комментарии Minval Politika рассказал политолог, востоковед и историк Авраам Шмулевич.

«Эта операция ВСУ — одна из самых замечательных и показательных по географии и тактике за всю войну», — считает эксперт.

Шмулевич обращает внимание прежде всего на то, что Украина фактически перенесла морское противостояние за пределы Черного моря. Российский корвет проекта «Меркурий», введенный в строй в 2023 году, был поражен в порту Бенгази, примерно в 1800 км от южного побережья Украины и вне зоны непосредственных боевых действий.

По его словам, речь идет не о старом вспомогательном судне, а о современном боевом корабле с элементами малозаметности, противокорабельными ракетами и 100-миллиметровым артиллерийским орудием.

«Это не просто «достали» в Средиземном море какое-то незащищенное суденышко. Это удар по военному кораблю, стоящему у причала в иностранном порту, с использованием, по ливийским и предыдущим сообщениям, инфраструктуры в западной Ливии», — подчеркивает политолог.

Собеседник считает, что особого внимания заслуживает эволюция украинских военно-морских возможностей. Начав полномасштабную войну практически без флота, Украина сумела системно развить направление морских беспилотников, включая Magura и другие аналогичные разработки.

В атаке 22 ноября, согласно различным сообщениям, участвовало несколько надводных беспилотников. Ливийские источники называли цифру около шести аппаратов, тогда как Владимир Зеленский и украинская СБУ сообщали о семи. Часть дронов была перехвачена, однако два достигли цели, вызвав взрывы, пожар и затопление корабля у причала. Кроме того, был поражен грузовой корабль Ascalon с военным грузом, а по украинским данным, на борту корвета находился вертолет Ка-27, также попавший под удар.

«Тактически это показывает зрелость украинской концепции: длинная рука асимметричных средств, способность работать через третьи страны и бить по логистическим узлам вдалеке от украинских границ, а не только в зоне Черноморского флота», — отмечает Шмулевич.

Таким образом, по его мнению, для российского флота, уже испытывающего ограничения в Черном море, возникает дополнительная угроза на средиземноморском направлении. Причем речь может идти не только о кораблях, непосредственно участвующих в военных операциях, но и об инфраструктуре, обеспечивающей российское присутствие в отдаленных регионах.

Не менее показательно, отмечает эксперт, что российский корабль был поражен в Бенгази — городе, находящемся под контролем сил Халифы Хафтара, с которыми Москва поддерживает устойчивые партнерские отношения.

Как напоминает эксперт, восточноливийские структуры предоставляют России возможности для военного и логистического взаимодействия, в том числе использования портовой инфраструктуры. Сам «Меркурий», согласно имеющейся информации, находился в Бенгази в рамках соглашений о сотрудничестве, для дозаправки и пополнения запасов на обратном пути в Россию.

«Это говорит о том, что российское военное присутствие за рубежом, даже в дружественных гаванях, уязвимо к высокоточным асимметричным ударам. Партнеры формально лояльны, но не обладают или не применяют достаточных средств ПВО и ПКО против современных морских дронов», — говорит политолог.

Восточноливийские власти, по его словам, подтвердили подозрения относительно атаки беспилотников, объявили о совместном расследовании с Россией и подчеркнули, что Ливия не является стороной конфликта и не намерена позволять использовать свою территорию в качестве арены противостояния. Но для Москвы от этого не становится менее неприятным сам факт произошедшего.

При этом значение атаки не ограничивается потерей боевой единицы. Шмулевич обращает внимание на роль Ливии в российской военно-логистической системе, особенно после ослабления позиций Москвы в Сирии. Восточная часть страны превратилась в важный узел российского присутствия в Средиземноморье и Северной Африке. Российская сторона использует местные порты для дозаправки, складирования и перевалки грузов, а также для поддержки операций на африканском континенте.

По словам эксперта, «Меркурий» сопровождал суда с военными грузами. Ранее корабль также эскортировал десантные корабли, следовавшие из Сирии в Ливию. Часть перевозимых грузов, согласно отдельным источникам, могла быть связана с экспортом и транзитом вооружений, в том числе в контексте операций в Судане и других странах региона.

«Ливия, особенно ее восточная часть, — важный узел в российской средиземноморской и североафриканской логистике», — подчеркивает собеседник.

Потеря корвета, по его оценке, болезненна сразу по нескольким причинам. Во-первых, это относительно новый корабль, стоимость которого оценивается примерно в 200 миллионов долларов. Во-вторых, сокращается количество доступных кораблей сопровождения для российских конвоев, особенно на фоне других ударов по логистическим судам. Наконец, поражение имеет серьезный психологический и демонстрационный эффект: российский корабль, даже находясь далеко от украинского побережья, не может рассчитывать на безопасность.

Однако наиболее существенные последствия могут проявиться на другом направлении — в деятельности российского Африканского корпуса.

Шмулевич напоминает, что Африканский корпус, созданный в качестве преемника структур ЧВК «Вагнер» и находящийся под контролем Министерства обороны РФ, зависит от морских и воздушных поставок тяжелой техники, боеприпасов, топлива и запасных частей. Основные морские маршруты снабжения проходят из Балтики и Калининграда через порты Конакри в Гвинее и Ломе в Того, откуда обеспечиваются операции в Сахеле, прежде всего в Мали. Для средиземноморского направления важнейшее значение имеют Тобрук и Бенгази.

«Именно через эти порты, по данным расследований, идут танки Т-72, бронемашины Spartak, Tigr, MRAP, реактивные системы залпового огня и другая техника для Африканского корпуса в Мали и соседних странах», — отмечает эксперт.

Отдельную роль играет и ливийская авиационная инфраструктура. В частности, авиабаза Аль-Хадим, расположенная восточнее Бенгази, и другие объекты используются как элементы воздушного коридора. Шмулевич указывает на маршруты полетов Ил-76 из Бенгази в Бамако, которые позволяют доставлять грузы непосредственно в Мали. По его словам, через ливийские порты и авиабазы осуществляется не просто снабжение отдельных подразделений, а поддержание всей системы российского присутствия в регионе.

Особое значение потеря логистических возможностей приобретает на фоне сложной военно-политической ситуации в Мали.

Шмулевич оценивает численность Африканского корпуса в этой стране примерно в 2–2,5 тысячи человек. Совместно с малийскими вооруженными силами FAMa российские подразделения ведут противостояние с группировкой JNIM, связанной с «Аль-Каидой», и туарегским движением Front de Libération de l’Azawad (FLA).

Эксперт напоминает, что в апреле 2026 года противники малийских властей провели крупное наступление, выбили правительственные силы из Кидаля и убили министра обороны Мали, являвшегося союзником России. Позднее Кидаль был частично возвращен под контроль правительственных сил, однако это возвращение, по оценке политолога, носило скорее символический характер.

В результате Африканский корпус оказался вынужден сосредоточиться преимущественно на обороне ключевых узлов — Бамако, Гао и Севаре, сопровождении конвоев и активном использовании авиации и беспилотников, включая ZALA и Lancet. При этом интенсивность ударов сама по себе не означает наличия достаточного наступательного потенциала. Главным ограничителем остается логистика.

«Без регулярного подвоза техники и топлива крупные операции становятся рискованными», — объясняет Шмулевич.

Поэтому любые осложнения с поставками через ливийский хаб могут непосредственно отразиться на возможностях российских подразделений. Если доставка грузов замедлится, станет дороже или потребует дополнительных мер безопасности, Африканскому корпусу будет сложнее поддерживать прежнюю интенсивность операций и готовить новые наступления на севере и в центральной части Мали.

По оценке эксперта, уже сейчас российские подразделения во многом вынуждены концентрироваться на защите собственных баз и топливных колонн, а не на проведении масштабных наступательных операций. При этом он оговаривает, что даже если конкретный груз, сопровождавшийся «Меркурием», не имел критического значения для снабжения Мали, сам удар по системе сопровождения и безопасности перевозок создает дополнительные риски для всей логистической цепочки.

Еще один важный аспект произошедшего — возможное формирование полноценного африканского направления украинского противодействия российскому влиянию.

Шмулевич обращает внимание на сообщения о присутствии украинских специалистов и операторов беспилотников в западной Ливии — в районах Мисураты, Завии и Триполи. Согласно появлявшейся ранее информации, их деятельность связана с договоренностями с правительством в Триполи и предполагает обучение местных специалистов, а также использование беспилотных технологий против российских интересов и «теневого флота». Более того, по словам политолога, ливийские военные источники прямо указывали, что беспилотники, атаковавшие «Меркурий», могли запускаться с базы в западной части страны.

В этой связи эксперт рассматривает произошедшее не как изолированную акцию, а как часть более широкой кампании, направленной на ослабление российских возможностей за пределами непосредственного театра военных действий.

«Это не разовая акция, а часть более широкой кампании: Украина системно расширяет асимметричное давление на российскую логистику и присутствие — в Африке, Средиземноморье и на Балтике», — считает Шмулевич.

Он приводит в пример Мали, где, согласно сообщениям, около 15 украинских специалистов по беспилотникам взаимодействуют с туарегскими силами FLA на севере страны. Речь, по его словам, идет не об участии украинских военных в первой линии боевых действий, а об обучении, координации беспилотных операций и технической поддержке противников Африканского корпуса и малийской военной хунты.

Эксперт также напоминает о Судане, где еще в 2023–2024 годах появлялись сообщения о действиях украинских спецслужб и операторов беспилотников против сил, связанных с «Вагнером» и Силами быстрого реагирования (RSF). Впоследствии звучали противоречивые заявления о присутствии украинских специалистов и их возможном взаимодействии с различными сторонами суданского конфликта. Тем не менее Судан остается одним из направлений, где украинские операции затрагивали российские интересы, в том числе связанные с золотодобычей и логистикой.

В совокупности эти эпизоды, по мнению Шмулевича, свидетельствуют о появлении новой модели внешнего противодействия России.

«Это не массовые контингенты, а точечная «экспедиционная» сила: экспорт опыта дроновой войны как инструмента внешней политики», — объясняет политолог.

Цель такой стратегии, по его оценке, заключается не только в нанесении материального ущерба. Киев стремится ослабить способность Москвы выступать надежным поставщиком безопасности для военных режимов Сахеля и других африканских партнеров, создать угрозы для ее ресурсных и логистических интересов, а также продемонстрировать, что российское присутствие уязвимо даже в отдаленных регионах.

Таким образом, Ливия, Мали и Судан могут рассматриваться как элементы одного более широкого направления украинской стратегии, в рамках которого используются сравнительно небольшие группы специалистов, технологии беспилотной войны и взаимодействие с местными силами.

Отдельного внимания заслуживает реакция российской стороны. По словам Шмулевича, Москва пока не продемонстрировала жесткой публичной реакции на произошедшее: не последовало ни полноценного официального подтверждения потери корабля, ни публичных обвинений в адрес конкретных организаторов атаки, ни эскалационных заявлений. Эксперт связывает это прежде всего с политической и репутационной сложностью ситуации.

«Россия может сказать, что у нее за тысячи километров от собственных берегов потопили важный корабль и она ничего не смогла с этим сделать?» — задается вопросом Шмулевич.

По его мнению, признание потери нового боевого корабля стало бы для Москвы серьезным имиджевым и моральным ударом. Кроме того, публичное предъявление претензий восточноливийским властям или непосредственно Хафтару могло бы осложнить отношения, которые Россия считает важными для сохранения своего присутствия в регионе. Поэтому Москве, вероятно, удобнее решать возникшие проблемы в закрытом режиме, не превращая инцидент в публичный дипломатический конфликт. Политолог также напоминает, что российская сторона нередко предпочитает минимизировать или откладывать официальное признание военных потерь.

Инцидент, по оценке Шмулевича, неизбежно создает определенное напряжение в отношениях Москвы с Халифой Хафтаром и восточноливийскими властями. Последние, с одной стороны, подтвердили намерение провести совместное расследование с Россией и заявили о недопустимости использования ливийской территории для атак на другие государства. С другой — сам факт поражения российского корабля в контролируемом ими порту демонстрирует ограниченность возможностей местных партнеров по обеспечению безопасности.

При этом эксперт не исключает, что в долгосрочной перспективе подобные обстоятельства могут подтолкнуть Хафтара к более осторожной политике в отношениях с Москвой.

«Если он почувствует, что запахло жареным, то вполне может перейти на сторону сильного», — говорит Шмулевич.

Он напоминает, что политическая биография ливийского военачальника достаточно сложна и в прошлом была связана с различными внешними центрами влияния, в том числе с США. Поэтому рассчитывать на безусловную и неизменную лояльность местных партнеров было бы ошибкой. По словам политолога, если восточноливийские власти придут к выводу, что предоставление инфраструктуры российским военным объектам повышает риски для самой Ливии, они могут начать осторожнее относиться к подобному сотрудничеству.

В более широком смысле произошедшее ставит под сомнение один из важных элементов российской стратегии в Африке — представление о Москве как о партнере, способном гарантировать безопасность и защиту своим союзникам. Если российские военные объекты и транспортные маршруты оказываются уязвимыми даже на территории дружественных государств, это неизбежно влияет на восприятие российских возможностей другими африканскими партнерами.

Шмулевич полагает, что в ответ Москва может попытаться усилить Африканский корпус, разведывательные возможности и меры защиты логистики. Однако сам инцидент показывает пределы модели, в которой российское присутствие во многом зависит от местных союзников и предоставляемой ими инфраструктуры.

Шмулевич предлагает рассматривать атаку на «Меркурий» не только как потерю отдельного боевого корабля, но и как удар по цепочке снабжения российского Африканского корпуса и всей модели российского военного присутствия на континенте.