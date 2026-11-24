Отношения Азербайджана и Грузии в 2026 году развивались активно и принесли хорошие результаты. Об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

«В течение года у нас было много возможностей встречаться в разных форматах и обсуждать происходящее в наших странах и в регионе. Нынешний официальный визит имеет особое значение, поскольку двусторонняя политическая повестка насыщенна и требует регулярного обмена информацией и работы над новыми идеями», – приводит слова Бочоришвили Report.

Она отметила, что в этом году состоялись взаимные визиты на высшем уровне, после шестилетнего перерыва возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение Баку – Тбилиси – Баку, а также завершилась модернизация грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

Кроме того, стороны достигли договоренностей в энергетической сфере, развивали торгово-экономические связи и инвестиционное сотрудничество.

«Они (договоренности – ред.) углубляют наше сотрудничество и открывают новые возможности для укрепления региональной энергетической безопасности. Мы добились хороших результатов в развитии торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. При этом потенциал у нас значительно выше», – отметила она.

Бочоришвили также приветствовала прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По ее мнению, установление мира между двумя странами позволит полнее раскрыть потенциал Южного Кавказа.

«Считаем важными для нашего региона все проекты, которые способствуют укреплению Южного Кавказа. Сегодня у нас также была возможность обсудить мировые процессы и геополитическую обстановку в регионе. Отношения и дружба между Грузией и Азербайджаном вносят существенный вклад в развитие регионального сотрудничества», – добавила вице-премьер.

Отдельное внимание глава грузинского МИД уделила транспортным проектам и развитию Среднего коридора, значение которого становится все более важным для региона.

«Отношения между Грузией и Азербайджаном и проекты, которые мы реализуем, уже имеют стратегическое значение для Европы и стран Европейского союза (ЕС). Сегодня их значение растет. Мой коллега затронул ряд важных вопросов, связанных с обеспечением безопасности Европы. Сотрудничество Грузии и Азербайджана и проекты, которые мы реализуем на протяжении многих лет, уже вносят вклад в ее безопасность», – сказала глава грузинского МИД.

Бочоришвили также подчеркнула важность проекта TRIPP и трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции для развития транспортных и логистических связей в регионе.

Коснувшись отношений между Баку и Тбилиси, министр отметила, что процесс делимитации и демаркации общей границы ведется с максимальным учетом интересов обеих сторон и на основе взаимного уважения. По ее словам, профильная комиссия регулярно проводит заседания.